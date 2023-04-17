Fenerbahçe dünya yıldızı ile anlaşmaya çok yakın

Jorge Jesus'un geleceği henüz belli olmamasına rağmen yeni sezona da iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçeli yöneticiler yıldız oyunculardan oluşan bir liste oluşturdu. Listenin başında da Brezilyalı yıldız futbolcu var.



GÖRÜŞMELER SIKLAŞTI

Futbol kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da devam eden Brezilyalı futbolcu Lucas Moura için Fenerbahçe devrede. Sarı-Lacivertliler, bu transferi gerçekleştirebilmek için Moura cephesiyle temaslarını sıklaştırdı.

Sezon sonunda Tottenham ile kontratı bitecek futbolcu için Fenerbahçe yönetimi planını yaptı. Buna göre; önümüzeki hafta futbolcunun menajeriyle masaya oturulacak ve futbolcu için düşünülen planlama anlatılacak.

BEKLENTİSİ 3 YILLIK ANLAŞMA

Sağ açık, sol açık ve forvet arkasında forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu, bundan sonra imza atacağı takımdan en az 3 yıllık bir kontrat istiyor. Moura'nın hedefi kariyerine Avrupa'da devam edebilmek.

PAZARLIKLAR SÜRECEK

Yakın dönemde adı Sao Paulo ile de anılan Lucas Moura, yüksek maliyeti nedeniyle eski kulübüne gidememişti. Futbolcunun yıllık beklentisinin 5 milyon euro civarında olduğu biliniyor. Fenerbahçe ile Moura cephesi arasında pazarlıklar yapılacak.

BREZİLYA'DA ÇOK SEVİLİYOR

Tam adı Lucas Rodrigues Moura da Silva olan Sambacı, kariyerine Juventus-SP altyapısında başladı. Daha sonra Corintians ve Sao Paulo altyapılarında oynayan Moura, 2010-2012 arasında formasını terlettiği Sao Paulo A Takımı'nda 74 maçta 19 gole imza attı.