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Spor

Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın transferini bitirdi! Şampiyonluk için geliyor

Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi hızlı geçecek. Teknik direktör Jorge Jesus, başkan Ali Koç'a transfer edilmesi konusunda raporunu sundu. Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında dünyaca ünlü yıldız yer alıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi26 Ocak 2023 Perşembe 07:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın transferini bitirdi! Şampiyonluk için geliyor
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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe devre arası transfer döneminde dünyaca ünlü kaleci Keylor Navas'ı getirmeyi planlıyor. Daha önce Real Madrid forması giyen tecrübeli eldiven şu anda PSG'de oynuyor. Teknik direktör Jorge Jesus, form düşüklüğü yaşayan Altay Bayındır'ın yerine Keylor Navas'ı istiyor.

FENERBAHÇE TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR

Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan Fenerbahçe bu yıl da şampiyonluk parolasıyla sezona başladı. Önemli isimleri kadrosuna katan sarı lacivertiler lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Devre arası transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapacak Fenerbahçe'de ilk gündem Keylor Navas. PSG'nin 36 yaşındaki eldiveni sarı lacivertlilere çok yakın. Fenerbahçe yönetimi Navas'ı almak için tüm şartları zorlayacak.

KEYLOR NAVAS'IN PERFORMANSI

4 sezondur PSG forması giyen başarılı eldiven bu sezon sadece 2 maça çıktı. Takımdan ayrılma konusunda ayrılığa yakın olduğu belirtilen Keylor Navas'ın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı iddia ediliyor.

Star Gazetesi

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