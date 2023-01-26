Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın transferini bitirdi! Şampiyonluk için geliyor

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe devre arası transfer döneminde dünyaca ünlü kaleci Keylor Navas'ı getirmeyi planlıyor. Daha önce Real Madrid forması giyen tecrübeli eldiven şu anda PSG'de oynuyor. Teknik direktör Jorge Jesus, form düşüklüğü yaşayan Altay Bayındır'ın yerine Keylor Navas'ı istiyor.

FENERBAHÇE TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR

Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan Fenerbahçe bu yıl da şampiyonluk parolasıyla sezona başladı. Önemli isimleri kadrosuna katan sarı lacivertiler lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Devre arası transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapacak Fenerbahçe'de ilk gündem Keylor Navas. PSG'nin 36 yaşındaki eldiveni sarı lacivertlilere çok yakın. Fenerbahçe yönetimi Navas'ı almak için tüm şartları zorlayacak.

KEYLOR NAVAS'IN PERFORMANSI

4 sezondur PSG forması giyen başarılı eldiven bu sezon sadece 2 maça çıktı. Takımdan ayrılma konusunda ayrılığa yakın olduğu belirtilen Keylor Navas'ın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı iddia ediliyor.

Star Gazetesi