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Spor

Fenerbahçe, düşme hattına can suyu oldu

Fenerbahçe, bu sezon düşme hattındaki takımlarla oynadığı maçlarda sadece 2 kez galip geldi, sarı-lacivertliler 3 kez berabere kalırken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Kanarya, böylece alınabiecek 18 puanın sadece 9'unu almış oldu.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 17:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe, düşme hattına can suyu oldu
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Fenerbahçe, şu anda ligin son 3 sırasında yer alan takımlara karşı oynadığı 6 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 3 kez berabere kalırken, mevcut 18 puanın sadece 9'unu alabildi.

Süper Lig'de Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligin son sıralarında yer alan takımlara karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertliler, şu anda (Ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor hariç) ligin son 3 sırasında yer alan İstanbulspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'a karşı oynadığı 6 maçta sadece 3 kez kazanabildi.

Fenerbahçe, bu maçlarda 3 kez berabere kaldı ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe söz konusu maçlarda iç sahada ise galibiyet alamadı.

İşte Fenerbahçe'nin söz konusu maçlardaki performansı:

3-3 Ümraniyespor

2-5 İstanbulspor

1-2 Giresunspor

1-2 Ümraniyespor

3-3 İstanbulspor

1-1 Giresunspor

"FENERBAHÇE DEREDE BOĞULDU"

Canlı yayında Giresunspor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendiren Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili olarak, "Fenerbahçe, son yıllarda kardiyologları zengin etti. Golden sonra sanki şampiyonluk lazım olan takım Giresun, 1 puanı arayan Fenerbahçe gibiydi. Okyanusu geçti Fenerbahçe, derede boğuldu. Dereden kastım İstanbulspor, Ümraniyespor, Giresunspor." dedi.

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