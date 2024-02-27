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Spor

Fenerbahçe, Dzeko'nun alternatifini Premier Lig'de buldu!

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını yürütürken, Arsenal'de forma giyen İngiliz forvet Eddie Nketiah'ı gündemine gündemine aldı.

27 Şubat 2024 Salı 21:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Dzeko'nun alternatifini Premier Lig'de buldu!
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Sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen İngiliz forvet Eddie Nketiah'ı gündemine gündemine aldı.

DZEKO AYRILIRSA NKETIAH

Haberde, Fenerbahçe'nin sezon sonunda Edin Dzeko'nun takımdan ayrılması ihtimaline karşın şimdiden harekete geçtiği kaydedilirken, Fenerbahçe'nin Nketiah'ı renklerine bağlayarak uzun vadeli bir yatırım yapmayı planladığı ifade edildi.

24 yaşındaki İngiliz forvet, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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