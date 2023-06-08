Fenerbahçe Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor

Sarı-lacivertli takım için İtalya'dan Edin Dzeko iddiası geldi. La Repubblica'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'ya teklif yaptığı aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Sarı-lacivertli kulübün, Bosnalı golcüye 2 yıllık sözleşme ve yıllık 4 milyon euro kazanacağı bir anlaşma teklif ettiği öne sürüldü.

INTER YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR

Dzeko'nun Inter ile sözleşmesinin bu ay sona ereceği hatırlatıldı. İtalyan ekibinin, deneyimli golcüsü ile bir yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği ancak Dzeko'nun henüz imza atmadığı kaydedildi.

ÖNCELİĞİ FİNAL MAÇI

Dzeko'nun şu anda önceliğinin İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali olduğu aktarıldı.

İSTANBUL'DA KALABİLİR

37 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'ye "Evet" demesi durumunda ise Manchester City ile oynanacak finalin ardından İstanbul'da kalabileceği iddia edildi.

DZEKO'NUN PERFORMANSI

Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, 14 gol attı ve 4 asist yaptı.