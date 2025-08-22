Sarı-Lacivertliler, West Ham'da forma giyen Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiraladı. Kanarya, İngiliz ekibine 2 milyon euro ödeyecek. Oyuncu da 4.5 milyon euro yıllık ücret kazanacak. Anlaşmada 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor fakat bu zorunlu değil. Sky Sports, Meksikalı ön liberonun Ajax ve Inter'in ilgisine rağmen Fenerbahçe'yi tercih ettiğini yazdı. 27 yaşındaki futbolcu 97 kez de Meksika Milli Takımı formasını giyerek, ülkesinin en istikrarlı futbolcularından biri oldu.

53 MİLYON EURO ÖDENDİ

Alvarez için takımlar şimdiye dek 53 milyon euro harcadı. 2019'da Ajax, Club America'dan 15 milyon euroya tapusunu aldı. 2023'te West Ham, Hollanda ekibinden 38 milyon euroluk bedelle kadrosuna kattı. Edson'un güncel değeri ise 25 milyon euro. Stoperde de görev yapabilen deneyimli futbolcu, 1.90'lık boyuyla hava toplarında önemli bir avantaj sağlıyor. F.Bahçe'de kesici bir rolde kullanılacak. 143 kez formasını giydiği Ajax'ta 13 gol 6 asistle, West Ham'da 73 maçta 2 gol 3 asistle oynadı. 201 maçta ön libero, 84 mücadelede stoper olarak görev yaptı.