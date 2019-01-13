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Fenerbahçe efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'i andı

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından 'Yerin hiçbir zaman dolmayacak' başlığıyla yayımlanan, 'EfsanelerÖlmez' etiketli videoda, Lefter Küçükandonyadis'in Fenerbahçe formasıyla attığı gollerden bazılarına yer verildi.

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Fenerbahçe Kulübü, efsane futbolcusu Lefter  Küçükandonyadis'i ölümünün 7. yıl dönümü nedeniyle video yayımlayarak andı.
 
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından "Yerin hiçbir zaman  dolmayacak" başlığıyla yayımlanan, "EfsanelerÖlmez" etiketli videoda, Lefter  Küçükandonyadis'in Fenerbahçe formasıyla attığı gollerden bazılarına yer verildi.
 
Fenerbahçe'de 1947-1951 ve 1953-1964 yıllarında forma giyen efsane  futbolcu kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
 
Sadece Fenerbahçe'nin değil, A Milli Futbol Takımı'nın da efsanesi  olan Lefter Küçükandonyadis'in ismi bu sezon Spor Toto Süper Lig'e verildi.

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