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Spor

Fenerbahçe, Ekambi için beklemeye geçti

Bu yaz transfer döneminin çok konuşan takımı Fenerbahçe yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekip son olarak Lyon forması giyen 30 yıldız futbolcu Karl Toko Ekambi'ye talip oldu.

Fanatik2 Ağustos 2023 Çarşamba 09:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Ekambi için beklemeye geçti
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Fenerbahçe transfer gündemindeki isimlerden Karl Toko Ekambi'nin transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın... Ekambi, kulübü Lyon'un İsviçre kampı kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe'nin, Fransız kulübüyle masaya oturduğu ve her konuda anlaşma sağladığı bilgisine ulaşıldı. Lyon ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Ekambi için çok büyük bir bonservis bedeli ödemek istemeyen Kanarya, Kamerunlu futbolcunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA İLGİ VAR

Hem sol kanat hem de forvet olarak oynayabilen 30 yaşındaki yıldıza, transfer piyasasını son dönemde alt üst eden Suudi Arabistan'dan da teklifler geldiği öğrenildi. Ekambi'nin düşünmek için süre istediği ve yakında kararını vereceği bildirildi.

Geçen sezona Lyon'da başlayan, ancak devre arasında Rennes'e kiralanan tecrübeli oyuncu, bu süreçte toplamda 38 resmi karşılaşmada görev yaparken, 9 kez ağları havalandırdı ve 4 de asist yaptı

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