Fenerbahçe, Emmanuel Adebayor için Medipol Başakşehir'in kapısını çalıyor

Ligin 2. yarısında kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, sürpriz bir girişime imza attı. Başakşehir'in Bajic'in arkasına santrfor transfer etmek istediğini öğrenen Sarı- Lacivertli yönetim, Adebayor için nabız yokladı. Fenerbahçe yönetimi Togolu santrfor için anlaşma sağlarsa imzalar devre arasında atılacak.

AVCI'NIN ONAYI GEREKİYOR

Ancak Adebayor'un Fenerbahçe'ye transferi için Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da onayının alınması gerektiği de gelen haber haberler arasında.

SELEZNYOV BAŞAKŞEHİR'E

Öncelikle Başakşehir'in santrfor takviyesini yapması gerekiyor. Başakşehir'in santrfor adayları arasında Akhisar'ın Ukraynalı golcüsü Seleznyov'un adının geçtiği de ifade ediliyor.

FENERBAHÇE BİRİNİ GÖNDERECEK

Fenerbahçe ise Adebayor transferinin gerçekleşmesi durumunda Slimani ele Soldado'dan birini takımdan gönderecek. İlk adayın ise Soldado olduğu bildirildi.

ADEBAYOR YENİDEN OYNAMAK İSTİYOR

Başakşehir'deki formasını Bajic'e kaptıran 34 yaşındaki Adebayor, tekrar düzenli olarak oynamak istiyor. Togolu yıldız, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.

DENNİS MAN'DAN FENER MESAJI

Steaua Bükreş'in sağ kanat oyuncusu Dennis Man, Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıkladı. M.United'ın da istediği Man, "F.Bahçe gibi bir hedefe ihtiyacım var" dedi.

(Takvim)