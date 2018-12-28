Fenerbahçe Emre Kılınç'a talip oldu

■ F.BAHÇE’NİN ara transferdeki bir diğer gözdesi ise Sivasspor’un başarılı sol açığı Emre Kılınç… Yiğidolar’ın Ocak 2017’de Boluspor’dan 200 bin euroya transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcu fiyatını 10’a katlamış durumda. Başkan Ali Koç’un “Gözümüzü kararttık” sözleriyle bonservise gereken paraları ödeyeceklerini açıklamasının ardından Kanarya’nın eli transfer masasında güçlendi. Sivas’ın piyasa değeri 2 milyon euro olan Emre için 5 milyon euro istediği, F.Bahçe’nin ise 3 milyona işi bitirmek istediği belirtildi. Transferin önündeki en büyük pürüz ise Fransa’dan bir takımın zorlanmadan 5 milyon euro vermeye hazır olması…

(Gunes)