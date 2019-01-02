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Fenerbahçe, Emre Mor için Celta Vigo'ya resmi teklif yaptı

İspanyol Marca gazetesi, Celta Vigo’lu Emre Mor için Sarı-Lacivertliler’in biri satın alma opsiyonlu, diğeri Ozan Tufan’la takas yapılmak üzere iki seçenek sunduğunu yazdı.

  • StarSpor
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İKİNCİ yarıda düşme hattından kurtulmak zirveye doğru tırmanmak isteyen Fenerbahçe eksik gördüğü mevkiler için atağa kalktı. İspanya’nın ünlü Marca gazetesi, Sarı-Lacivertliler’in Celta Vigo’da forma giyen Emre Mor’u transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı. Forvetin her bölgesinde oynayan Emre Mor, Celta’da düzenli forma şansı bulamıyor.

13 MiLYONA TRANSFER OLDU

Dortmund’tan 29 Ağustos 2017’de Celta Vigo’ya 13 milyon euroya transfer olan milli futbolcu Emre Mor, istenilen performansı bir türlü tutturamadı. 2 kez kadro dışı bırakılan Emre, her defasında affedildi ama Celta formasını bir türlü tapulayamadı. Fenerbahçe’nin Emre’yi transfer etmek için 2 seçenek sunduğu belirtildi. Kanarya ilk seçenekte bu oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamayı teklif etti.

AL OZAN TUFAN’I, VER EMRE’Yİ

Sarı-Lacivertliler’in 2. seçenekte ise “Ozan Tufan’ı size verelim, Emre Mor’u alalım” önerisinde bulunduğu vurgulandı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, Emre’nin süratinden Fener’de faydalanmayı ve onu yeniden Türk Milli Takımı’nın hizmetine sunmayı planladığı da Marca’nın haberinde yer aldı. 21 yaşındaki yetenek için Celta Vigo’dan cevap beklendiği belirtildi. Emre bu sezon 9 maçta forma giydi.

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