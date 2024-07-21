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Spor

Fenerbahçe, En-Nesyri'de mutlu sona ulaştı! Bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe, uzun süredir transfer etmek için uğraştığı Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertlilerin, Sevilla'da forma giyen yıldız golcü için ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...

21 Temmuz 2024 Pazar 21:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe, En-Nesyri'de mutlu sona ulaştı! Bonservis bedeli belli oldu
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu. Sarı lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, Sevilla ile yapılan pazarlıklar neticesinde 20 milyon euro seviyelerinin altında bir bedelle bu transferi bitirdi.

Yıldız futbolcu için kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

20 MİLYONLUK GOLCÜ!

Yaz transfer döneminde Michy Batshuayi ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho En-Nesyri transferi için bir hayli ısrarcı olmuştu. Sarı lacivertli ekip, uzun süren uğraşlar sonucunda 27 yaşındaki Faslı futbolcuyu renklerine bağlıyor.

Geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 maça çıkan yıldız oyuncu, 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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