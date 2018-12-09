Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe en ufak puan kaybında Koeman'la yollarını ayıracak

Süper Ligde 13 puanla düşme hattında bulunan Akhisar Belediye, bugün 1 puan üzerinde yer alan Fenerbahçe’yi konuk edecek. Sarı Kanarya puan kaybederse Koeman’la yollar büyük ihtimalle ayrılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ligde son 5 maçta 1 yenilgisi bulunan, bu müsabakalarda 8 puan toplayan Akhisar ve hafta öncesi 14 puanla 15. durumda bulunan F.Bahçe bugün çok kritik bir maça çıkacak. Cocu sonrasında yoluna Koeman’la devam eden F.Bahçe’de Hollandalı çalıştırıcının da kredisi kalmadı. Kanarya bugün Akhisar deplasmanında puan kaybederse, Koeman’la da yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca kötü bir sonuçta Fenerbahçe’nin haftayı küme düşme hattında kapatma tehlikesi de bulunuyor.

TARAFTARIN SABRI KALMADI

Trabzonspor deplasmanında varlık gösteremeyen Sarı-Lacivertliler, daha sonra kendi evinde Kasımpaşa’yla berabere kalmıştı. Taraftarların sabrı kalmadı. Yönetimin üzerindeki baskı da artıyor. Bu yüzden Koeman’ın olası bir takılma halinde gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sportif Direktör Comolli, bazı yabancı teknik adamlarla görüşmelerini sürdürüyor. Taraftarların istediği isimse Ersun Yanal... Yanal’la daha önce bir zirve yapılmış ancak net bir sonuç çıkmamıştı.

YENİ KADRO DIŞI KARARLARI

Akhisar deplasmanında kötü bir sonuç alınması halinde sadece Koeman değil, bazı futbolcuların da başının ağrıyacağı öğrenildi. Daha önde Dirar, Aatif ve kaleci Volkan Demirel kadro dışı bırakılmıştı. Bu üç isme yenilerinin de eklenebileceği konuşuluyor. Ayrıca ocak ayındaki ara transfer döneminde taşlar yerinden oynayacak. Yönetim, birçok futbolcuyla temaslarını sürdürüyor. Üstelik kadroda bulunan hemen hemen herkesin satış listesinde olduğu biliniyor.

(Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İngilizlerin Kudüs´ü ele geçirmesi - Tarihte bugün 9 Aralık 1917

İngilizlerin Kudüs´ü ele geçirmesi - Tarihte bugün 9 Aralık 1917

Paris'te 'sarı yelekliler'in gösterileri

Paris'te 'sarı yelekliler'in gösterileri

İkinci sondaj gemisi bugün yola çıkıyor

İkinci sondaj gemisi bugün yola çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA