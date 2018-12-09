Fenerbahçe en ufak puan kaybında Koeman'la yollarını ayıracak

Ligde son 5 maçta 1 yenilgisi bulunan, bu müsabakalarda 8 puan toplayan Akhisar ve hafta öncesi 14 puanla 15. durumda bulunan F.Bahçe bugün çok kritik bir maça çıkacak. Cocu sonrasında yoluna Koeman’la devam eden F.Bahçe’de Hollandalı çalıştırıcının da kredisi kalmadı. Kanarya bugün Akhisar deplasmanında puan kaybederse, Koeman’la da yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca kötü bir sonuçta Fenerbahçe’nin haftayı küme düşme hattında kapatma tehlikesi de bulunuyor.

TARAFTARIN SABRI KALMADI

Trabzonspor deplasmanında varlık gösteremeyen Sarı-Lacivertliler, daha sonra kendi evinde Kasımpaşa’yla berabere kalmıştı. Taraftarların sabrı kalmadı. Yönetimin üzerindeki baskı da artıyor. Bu yüzden Koeman’ın olası bir takılma halinde gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sportif Direktör Comolli, bazı yabancı teknik adamlarla görüşmelerini sürdürüyor. Taraftarların istediği isimse Ersun Yanal... Yanal’la daha önce bir zirve yapılmış ancak net bir sonuç çıkmamıştı.

YENİ KADRO DIŞI KARARLARI

Akhisar deplasmanında kötü bir sonuç alınması halinde sadece Koeman değil, bazı futbolcuların da başının ağrıyacağı öğrenildi. Daha önde Dirar, Aatif ve kaleci Volkan Demirel kadro dışı bırakılmıştı. Bu üç isme yenilerinin de eklenebileceği konuşuluyor. Ayrıca ocak ayındaki ara transfer döneminde taşlar yerinden oynayacak. Yönetim, birçok futbolcuyla temaslarını sürdürüyor. Üstelik kadroda bulunan hemen hemen herkesin satış listesinde olduğu biliniyor.

(Skorer)