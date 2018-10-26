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Fenerbahçe Erick Green ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Erick Green ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyuncu Erick Green ile sezon sonuna dek anlaşmaya vardı.

1.93 m boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Erick Green, 2018-19 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe’nin başarısı için ter dökecek.

Sarı-Lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

Oyuncumuza Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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