Fenerbahçe Erol Bulut ile anlaştı! Yardımcıları dahi belli oldu!

17 Nisan 2020 Cuma 18:16 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 18:16

Şampiyonluk hasreti 6 yıla çıkan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunu artık iple çekiyor. Ancak ciddi bir planlama yapmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde ilk halledilmesi gereken mesele, teknik direktörlük olacak. Şu anda hem koronavirüs etkisi hem de mevcut ekonomik yapı nedeniyle adımlarını temkinli atmak zorunda olan kulüpte, Erol Bulut ismi artık daha yüksek sesle konuşuluyor.

İlk olarak Erol Bulut; 2015-17 arası Başakşehir’de yardımcı antrenörlük yaparken Emre Belözoğlu ile çalışmış ve çok iyi bir iletişim yakalamıştı. Sportif direktörlük yapması düşünülen Belözoğlu’nun kafasındaki futbol yapısına da Bulut’un uygun olduğu biliniyor.

Başkan Ali Koç da geçtiğimiz aylarda genç teknik adamı işaret ederek, “Alanyaspor’un iyi ve başarılı bir teknik direktörü var. Eski futbolcumuz” ifadelerini kullanmıştı.Alanyaspor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bulut için Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu da yeşil ışığı geçen hafta yaktı, “Fenerbahçe’den teklif alırsa, hocamızın yolunu gururla açarız” dedi.

BULUT DA İSTİYOR



Erol Bulut da son dönemde artık daha yüksek bir sesle, “Elbette hedefim ve hayalim büyük bir takım çalıştırmak. Buna da hazırım” sözlerini sarf ederek, Fenerbahçe taraftarı olduğunu da saklamıyor.Yabancı teknik adamların bütçe talebi, transferdeki istekleri, özellikle dövizdeki artış bir diğer önemli konu. Bu nedenlerle tüm yollar, TL bazında anlaşmaya sıcak bakan ve 1995-99 arasında forma giydiği Fenerbahçe’ye teknik direktörlük yapmak isteyen Erol Bulut’a çıkıyor.

FENERBAHÇELİ YARDIMCILAR



Sarı-lacivertli takımın başına geçmesi halinde Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor’da birlikte çalıştığı isimlerle yola devam edecek Erol Bulut’un en büyük şansı da bu olacak. Zira teknik ekibi de Fenerbahçe camiasının içini bilen isimler... 2003-2007 arası Fenerbahçe ile 3 şampiyonluk kazanan Mehmet Yozgatlı ve Fenerbahçe tarihinde artık efsaneler arasında gösterilen Volkan Demirel’in Bulut’la çalışmasına kesin gözüyle bakılıyor. Her iki ismin de Fenerbahçeli olması avantaj olarak duruyor.

OLUMLU SONUÇLAR



Teknik direktörlük konusunda Erol Bulut’un son dönemlerdeki olumlu sonuçları dikkat çekiyor. 2014-17 arası Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcısı olan 45 yaşındaki teknik adam, Yeni Malatyaspor’u da geçen sezon Avrupa Ligi’ne taşıdı.Bulut, bu sezon da Alanyaspor’la kupa finaline ilerlerken, ligde de ilk 5 hedefi taşıyor.

TARAFTARDAN ONAY



Erol Bulut konusunda Fenerbahçe taraftarları destek veriyor. Özellikle son aylarda sosyal medya üzerinde sarı-lacivertli taraftar eski futbolcularına sıcak bakıyor. 1995-96’daki şampiyonluk sürekli paylaşılırken, bu sezon Alanyaspor’a oynattığı olumlu futbol da artı not alıyor.

İLGİNÇ MESAJ



Geçtiğimiz günlerde TRT Spor’a özel bir röportaj veren Erol Bulut, Süper Lig’de en beğendiği futbolcular arasında Fenerbahçeli yıldızları işaret etmişti. Hasan Ali Kaldırım’dan övgüyle bahseden Bulut, Garry Rodrigues ve Vedat Muriç’i de beğendiğini belirtmişti.

3 YABANCI DİL



45 yaşındaki Erol Bulut’un en önemli artılarından biri yabancı dil konusunda oldu. Almanca, İngilizce ve Yunanca bilen Bulut, takım içerisindeki yabancı oyuncular için avantaj sağlayacak. Yabancı dil konusundaki artıları da başkan Ali Koç, yönetim ve Emre Belözoğlu’nun yakından bildiği bir konu...

İLHAMLARI LÖW VE PAREİRA



Teknik direktörlük konusunda adım adım ilerleyen Erol Bulut, Fenerbahçe’de futbol oynadığı dönemler sayesinde Carlos Alberto Pereira ve Joachim Löw ile çalışmıştı. Teknik adamlık stilinde de bu iki hocadan ilham alan Bulut ayrıca daha önce tarz olarak Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman’a da saygı duyduğunu ifade etmişti.

RAPOR HAZIRLANIYOR



Fenerbahçe’de henüz yeni teknik adam belirlenmemiş olsa da kulübün antrenörleri çalışmalarını sürdürüyor. Geride kalan 26 haftanın analizini yapan sarı-lacivertli teknik heyet, yeni hoca her an gelecekmiş gibi detaylı bir rapor hazırlıyor.Bu raporda hem takımın hem de futbolcuların verileri artı-eksi olarak yer alacak. Hangi futbolcu ne kadar mesafe kat etti, fiziksel değerleri, maç içinde olumlu ve olumsuz hareketleri gibi detaylar yer alacak.

(Milliyet)