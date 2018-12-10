Fenerbahçe, Ersun Yanal ile bir görüşme daha gerçekleştirecek Akhisar yenilgisi sonrası Erwin Koeman'la yolları ayırma kararı alan Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz hafta görüşme yaptığı Ersun Yanal'la bir kez daha görüşme kararı aldı.