Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Ersun Yanal ile bir görüşme daha gerçekleştirecek

Akhisar yenilgisi sonrası Erwin Koeman'la yolları ayırma kararı alan Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz hafta görüşme yaptığı Ersun Yanal'la bir kez daha görüşme kararı aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Deneyimli teknik adama geçen hafta yapılan görüşmede 6 aylık sözleşme öneren Başkan Ali Koç'un Yanal'a yeni bir sözleşme sunacağı öğrenildi. Yanal'ın yanı sıra Daum da Fener'in hoca adayları arasında bulunuyor.
 
YANAL ÇOK İSTEKLİ
 
Fenerbahçe ile 2014 yılında şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal, önceki gün "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır." açıklamasını yaparak Sarı-Lacivertli kulüpte çalışmak istediğini ifade etmişti. (Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA