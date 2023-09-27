ÝSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalý bulutlu, güneþli
27 Eylül 2023 Çarþamba / 13 RebiülEvvel 1445
Gece modu
ÝSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3013
  • EURO
    28,8829
  • ALTIN
    1665.33
  • BIST100
    8236.89
ANA SAYFA
FOTO GALERÝ
VÝDEO GALERÝ
SON DAKÝKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMÝ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜÞ
TEKNOLOJÝ
YAÞAM
DÝÐER
ÝLETÝÞÝM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe erteleme maçýna çýkýyor! Rakip: Baþakþehir
Spor

Fenerbahçe erteleme maçýna çýkýyor! Rakip: Baþakþehir

Fenerbahçe, Konferans Ligi maçlarý nedeniyle ertelenmek zorunda kalan Baþakþehir karþýlþamasýný Perþembe günü oynayacak.

AA27 Eylül 2023 Çarþamba 10:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe erteleme maçýna çýkýyor! Rakip: Baþakþehir
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçýnda yarýn RAMS Baþakþehir'i konuk edecek.

Ülker Stadý'nda oynanacak ve saat 20.00'de baþlayacak müsabakayý hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Bu sezon ligde oynadýðý ilk 5 maçýný kazanan sarý-lacivertliler, RAMS Baþakþehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Ýsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSÝK

Fenerbahçe, RAMS Baþakþehir maçýnda 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarý-lacivertlilerde sakatlýklarý bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Baþakþehir karþýsýnda forma giyemeyecek.

Deplasmanda Alanyaspor ile oynanan müsabakanýn kadrosuna hafif sakatlýðý nedeniyle alýnmayan Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayýnlanan haberlerin telif haklarý gazete ve haber kaynaklarýna aittir. Ýzin alýnmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.