Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçýnda yarýn RAMS Baþakþehir'i konuk edecek.
Ülker Stadý'nda oynanacak ve saat 20.00'de baþlayacak müsabakayý hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Bu sezon ligde oynadýðý ilk 5 maçýný kazanan sarý-lacivertliler, RAMS Baþakþehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Ýsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSÝK
Fenerbahçe, RAMS Baþakþehir maçýnda 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarý-lacivertlilerde sakatlýklarý bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Baþakþehir karþýsýnda forma giyemeyecek.
Deplasmanda Alanyaspor ile oynanan müsabakanýn kadrosuna hafif sakatlýðý nedeniyle alýnmayan Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.