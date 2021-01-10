Fenerbahçe, Erzurum'a 5 eksikle gidiyor

10 Ocak 2021 Pazar 14:45 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 14:45

Süper Lig’in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü saat 16.00’da deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Filip Novak, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Jose Sosa sarı lacivertli takımın kafilesine dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serhat Ahmetoğlu, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Uğur Kaan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.