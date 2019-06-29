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Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Rodrigues'i gündemine aldı

Fenerbahçe'den transferde sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler eski Galatasaraylı Garry Rodrigues'i gündemine aldı.

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Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal'ın olumlu rapor verdiği Garry Rodrigues için harekete geçti. 
 
Hem Rodrigues hem de kulübü Al İttihad ile temasa geçildi. 
 
Anlaşma sağlanması halinde Fenerbahçe, Rodrigues'i kiralık olarak kadrosuna katacak. 
 
Garry Rodrigues geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Galatasaray'dan Al İttihad'a transfer olmuştu.  (NTV Spor)

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