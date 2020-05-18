18 Mayıs 2020 Pazartesi 21:00 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 21:01

Fenerbahçe'de teknik direktörlük arayışları sürerken gündemde yer alan isimler Bjelica ve Erol Bulut iken Fransa'dan ilginç bir iddia geldi.

Fransız gazeteci Manu Lonjon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu için Hollandalı eski futbolcusu Dirk Kuyt ile görüştüğünü iddia etti.

Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt, 2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş; 95 maçta 26 gole imza atmıştı.

İşte o paylaşım: