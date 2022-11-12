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Spor

Fenerbahçe evinde 44 sayı farkla kazandı

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-53 mağlup etti.

AA12 Kasım 2022 Cumartesi 16:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe evinde 44 sayı farkla kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-53 yendi.

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji

HAKEMLER: Semih Vural, Dorukhan Kalyoncu, Hakan Gerey

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Merve Aydın 9, Olcay Çakır Turgut 6, Mc Bride 27, Howard 21, Stokes 6, Elif İstanbulluoğlu 2, Selin Rachel Gül 4, Manolya Kurtulmuş 5, Doğa Adıcan, İdil Saçalır 1, Şerife Alperi Onar 5, Messeman 11

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 22, Sevgi Tonguç 2, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Mısra Albayrak, Hayes 13, Eylül Minez, Nisa Yalçın, Şuğranur Hatice Sönmez 7, Ferda Dalkıçılıç 7

1. PERİYOT: 26-12

DEVRE: 51-29

3. PERİYOT: 75-50

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  • melikgazi kayseri basketbol

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