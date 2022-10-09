Fenerbahçe evinde 8 sayı farkla kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1'nci haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 71-63 mağlup etti.

Karşılaşmaya Asena Yalçın, Gökşen Fitik, Temi Fagbenle, Tiffany Hayes ve Monika Grigalauskyte 5'i ile başlayan Çukurova, ilk çeyreği 28 - 15 önde kapattı. Konuk ekip, devreye de 40 - 34'lük skorla önde gitmeyi başardı.

Büyük çekişmeye sahne olan 3'üncü çeyrekte de konuk ekip, sarı-lacivertlilere 52 - 48 üstünlük kurmayı başardı. Karşılaşmanın normal süresi 60-60'lık eşitlikle sona ererken, mücadele, ev sahibinin 71-63 üstünlüğüyle son buldu. Turuncu-lacivertlilerin en skorer ismi, 17 sayı kaydeden Gökşen Fitik oldu.

SALON: Ülker Metro Enerji Spor

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Elif İstanbulluoğlu 6, Selin Gül, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 11, Doğa Adıcan, Natasha Howard 16, İdil Saçalır 3, Alperi Onar 17, Alina Iagupova 9, Selen Baş, Olivia Epoupa 5, Kiah Stokes 4

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 2, Gamze Takmaz 3, Özge Özışık 3, Gökşen Fitik 17, Asya Ülker, Sinem Ataş 6, Temi Fagbenle 12, Tiffany Hayes 12, Monika Grigalauskyte 6, Esra Ural Topuz 2

1'İNCİ PERİYOT: 15-28

İLK YARI: 34-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-52

NORMAL SÜRE: 60-60