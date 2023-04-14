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Spor

Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

AA14 Nisan 2023 Cuma 10:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmişti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 2. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.

SINIRDA 7 İSİM

Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, yarın kart görmeleri durumunda Medipol Başakşehir karşısında takımı yalnız bırakacak.

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