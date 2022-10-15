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Spor

Fenerbahçe evinde farka koştu

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Antalya 07 Basketbol'u 83-45 mağlup etti.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 19:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe evinde farka koştu
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Antalya 07 Basketbol'u 83-45 yendi.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı, Dorukhan Kalyoncu, Safa Halit Çakır

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Iagupova 16, Selin Gül 1, Manolya Kurtulmuş 15, Howard 22, Epoupa, Elif İstanbulluoğlu 12, Doğa Adıcan 3, İdil Saçalır, Şerife Alperi Onar 12, İrem Erdik 2, Sudenur Akarpa

ANTALYA 07 BASKETBOL: Yağmur Yıldız, Fitzgerald 14, Wallace 16, Tuğçe Murat, Helin Boybeyi 13, İlknur Dumlu 2, Melike Bakırcıoğlu, Aleyna Baday

1. PERİYOT: 18-11

DEVRE: 44-19

3. PERİYOT: 63-36

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  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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