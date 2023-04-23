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Spor

Fenerbahçe, evinde İstanbulspor ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

AA23 Nisan 2023 Pazar 12:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe, evinde İstanbulspor ile karşılaşacak
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde geriye düştüğü son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 63 puanla 2. sırada girdi.

- Dört eksik

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

- Kart ceza sınırında 6 isim

Fenerbahçe'de 6 isim, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda Sivasspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında forma giyemeyecek Miha Zajc da sarı kart ceza sınırında.

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