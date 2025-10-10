İSTANBUL 21°C / 14°C
Spor

Fenerbahçe evinde kayıp

EuroLeague 2025-26 sezonu üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.

IHA10 Ekim 2025 Cuma 23:22 - Güncelleme:
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa)

Fenerbahçe: Talen Horton Tucker 19, Devon Hall 9, Mikael Olli Axel Jantunen 15, Khem Birch 1, Bonzie Colson

19, Tarık Biberovic 3, Wade Baldwin 8, Nicolo Melli 2, Metecan Birsen 2, Melih Mahmutoğlu 3, Onuralp Bitim

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Kızılyıldız: Codi Miller-McIntyre 10, Chima Moneke 20, Tyson Carter 15, Nikola Kalinic 2, Donatas Motiejunas

13, Jordan Nwora 11, Ebuka Izundu 5, Semi Ojeleye, Dejan Davidovac 1, Yago Dos Santos 9

Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos

1. Periyot: 17-25 (Kızılyıldız lehine)

Devre: 30-43 (Kızılyıldız lehine)

3. Periyot: 48-56 (Kızılyıldız lehine)

