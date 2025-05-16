Fenerbahçe, Eyüpspor mesaisini sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.