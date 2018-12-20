Fenerbahçe Fabregas, Götze ve Michy Batshuayi'yi istiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın imza töreninde, "Gerekirse transferde gözü karartacağız ve şampiyon olacağımız kadroyu kuracağız" demişti. Başkan Koç'un aklındaki isimlerden üçü belirlendi. Fotomaç'ta yer alan iddiaya göre; orta saha için Chelsea'nin yıldızı Fabregas düşünülüyor. Ancak 31 yaşındaki futbolcuyu Milan da çok istiyor.

10 numara pozisyonu için Borussia Dortmund'un yıldızı Mario Götze ilk sırada. Dortmund'da ilk 11'de şans bulamayan 26 yaşındaki Alman futbolcu, santrfor olarak da görev yapabiliyor.

Batshuayi, Valencia'da yedek kulübesine mahkum kaldı

Santrfor olarak kiralanması hedeflenen isim ise Valencia'dan Michy Batshuayi. 25 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı futbolcu, Valencia'da yedek kaldığı için huzursuz. Batshuayi 20 maçta 3 gol attı. Ayrıca sportif direktör Damien Comolli'nin birçok başka yıldızla da temasta olduğu belirtildi.