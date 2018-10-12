Fenerbahçe farklı başladı

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2018-19 sezonundaki ilk EuroLeague maçında İspanyol ekibi Gran Canaria'yı konuk etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan temsilcimiz Melli ve Ahmet'in sayılarıyla ilk 2 dakikalık bölümü 6-2 önde geçti. Guduric ve Datome ile sayılar bulmaya devam eden temsilcimiz, ilk 5 dakikayı da 10-2 üstün geçen taraf oldu. Savunmada oldukça iyi iş çıkaran Fenerbahçe, son 3 dakikalık bölüme de 13-2 üstün girdi. Temsilcimiz son bölümde Gran Canaria'nın faul çizgisine gelip sayılar bulmasına engel olamasa da çeyreği 22-10 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında temsilcimiz farkı 14 sayıya kadar çıkarsa da hücumda etkili olmayı başaran Gran canaria, 5:39 kala 30-22'lik skoru yakaladı. Sloukas ve Vesely ile etkili olan Fenerbahçe, kalan bölümde tekrar farkı 14 sayıya kadar çıkarmayı başardı ve ilk yarı da 49-35 sona erdi.

Üçüncü çeyreğin başında etkili oyununu sürdüren temsilcimiz, 6:08 kala 59-43 önde olan taraftı. İlk 5 dakikalık bölümse 59-47 geçildi. Sonrasında farkı tekrardan açan Fenerbahçe, 2:55 kala Sinan'ın basketiyle skoru 67-51 yaptı. Kalan bölümde skoru kontrol etmeyi başaran temsilcimiz, üçüncü çeyreği 75-58 önde kapattı.

Son çeyreğe yeni transferi Lauvergne'in etkili oyunuyla başlayan temsilcimiz 7-0'lık seri yakaladı ve 8:32 kala 82-58'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde farkı daha da arttıran temsilcimiz, rakibini 97-72 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, bu sonuçla Obradovic döneminde oynadığı EuroLeague açılış maçlarındaki en farklı galibiyetini almış oldu. Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe'nin bu maça kadar açılış maçlarındaki en farklı galibiyeti 17 Ekim 2013'te 102-84'lük skorla Budivelnik deplasmanında gelmişti.