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Spor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazır

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

DHA21 Aralık 2021 Salı 19:54 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 19:54
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Bu çalışmayla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, tesislerimizde kampa girdi.

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