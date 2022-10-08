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Spor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazır

Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

DHA8 Ekim 2022 Cumartesi 23:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazır
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Ligde şuana kadar çıktığı 7 maçta; 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, evinde Karagümrük'ü mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla ise Fatih Karagümrük hazırlıklarını noktaladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin devamında 2 gruba ayrılarak; 5'e 2 top kapma ve pas çalıştılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Öte yandan sarı -lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Luan Peres, Joshua King, Willian Arao ve Mert Hakan'ın tedavilerine devam edildi. Bu oyuncuların yarın oynanacak mücadelede görev alması beklenmiyor.

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