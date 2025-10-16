İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8573
  • EURO
    48,9592
  • ALTIN
    5746.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor
Spor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 17:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Sadettin Saran, yönetici Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek'in de takip ettiği belirtildi.

Salonda yapılan core ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idmanın, sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdüğü aktarıldı.

Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.