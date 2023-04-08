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Spor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük mesaisini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe'de maç hazırlıkları Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanlarla devam ediyor.

IHA8 Nisan 2023 Cumartesi 19:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük mesaisini sürdürüyor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe bu sezon çıktığı 25 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 54 puan topladı. Ligde 2. sırada yer alıyor.

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