15 Haziran 2021 Salı 09:20 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 09:20

Fenerbahçe, bir yandan başkanlık seçimine hazırlanırken diğer yandan da yapılacak transferlere ve özellikle de takımın başına hangi ismin geleceğine odaklanmış durumda. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör konusuna son noktayı koymak için girişimleri hızlandırdı. Almanya'ya çıkarma yapan Sarı-Lacivertliler, listenin ilk sırasında yer alan Lucien Favre ile bir görüşme yaptı. Tüm detaylar masaya yatırıldı. Yapılan görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması planlanıyor.

YILIN HOCASI SEÇİLDİ

63 yaşındaki Favre, son olarak Alman ekibi Borussia Dortmund'u çalıştırdı. Dortmund'un başında Almanya Süper Kupası'nı kazanan İsviçreli teknik adam, kariyerinin en iyi dönemini ise Zürih'te geçirdi. İsviçre ekibinde 2 lig şampiyonluğu ve 2 de İsviçre Kupası kazanan Lucien Favre, ülkesinde 3 kez de yılın antrenörü seçildi.

Akşam