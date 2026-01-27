İSTANBUL 16°C / 8°C
Spor

Fenerbahçe, FCSB ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda FCSB ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA27 Ocak 2026 Salı 15:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe, FCSB ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 29 Ocak Perşembe günü deplasmanda Romanya ekibi FCSB ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve pas antrenmanlarıyla devam eden idman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Göztepe maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise antrenmanı yenilenme programıyla tamamladı.

