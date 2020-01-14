14.01.2020 11:06 - Güncelleme: 14.01.2020 11:06

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da ciddi bir piyasa yapmış durumda. İngiliz ekibi Derby County'nin Ferdi için 5 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı ancak yönetimin bu parayı da az bulduğu ifade edildi.