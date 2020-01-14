İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8848
  • EURO
    6,5522
  • ALTIN
    292.111
  • BIST100
    120965
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Derby County Ferdi için fiyat arttırdı
Spor

Derby County Ferdi için fiyat arttırdı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da ciddi bir piyasa yapmış durumda. İngiliz ekibi Derby County'nin Ferdi için 5 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı ancak yönetimin bu parayı da az bulduğu ifade edildi.

14.01.2020  11:06 - Güncelleme: 14.01.2020  11:06

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da ciddi bir piyasa yapmış durumda. İngiliz ekibi Derby County'nin Ferdi için 5 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı ancak yönetimin bu parayı da az bulduğu ifade edildi.

Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!
İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?
Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?

Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.