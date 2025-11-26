İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Fenerbahçe, Ferencvaros maçına hazır

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Macar ekibi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

26 Kasım 2025 Çarşamba 12:43
Fenerbahçe, Ferencvaros maçına hazır
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski, idmanda yer almadı. Her iki futbolcu da yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Isınma koşuları ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktiği üzerine çalıştı.

Fenerbahçe-Ferencvaros mücadelesi, yarın saat 20.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak.

