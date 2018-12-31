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Fenerbahçe Ferreyra ve Ighalo'da geri sayıma geçti

Fenerbahçe'de Yatai ile bağlarını koparmak üzere olan Ighalo listenin ilk sırasında. Benfica'lı Facundo Ferreyra ise yedekte.

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Slimani, Frey ve Soldado'nun kötü performansı nedeniyle sezonun ilk yarısında büyük bir gol sorunu yaşayan Fenerbahçe'de tüm gözler forvet transferinde.

YANAL'IN RAPORU ÇOK OLUMLU

Bu kez hata şansı olmayan ve nokta atışı yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in listesinde şu an iki isim bulunuyor. Yönetim öncelikli olarak teknik direktör Ersun Yanal'ın da çok olumlu rapor verdiği Odion Ighalo ile ilgileniyor.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Çin kulübü Yatai küme düştüğü için 2020 yılında bitecek olan sözleşmesini feshetmek için harekete geçen Nijeryalı yıldız yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. Geçen sezon Çin Ligi'nde 21 gol atan Ighalo, 2017 yılında Watford'tan Yatai'ye 23 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

SEZON BAŞI DA GÜNDEMDEYDİ

Fenerbahçe'nin listesinin ikinci sırasında ise Facundo Ferreyra bulunuyor... Sezon başında da gündeme gelen ancak tercihini Benfica'dan yana kullanan Arjantinli golcü, Portekiz kulübü tarafından satış listesine kondu. Yönetim iki yıldızdan birisini mutlaka bitirmeyi hedefliyor.

(Sabah)

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