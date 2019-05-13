Fenerbahçe Fikret Orman'ı tebrik etti
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübünde 5. kez başkanlığa seçilen Fikret Orman'ı tebrik etti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Fikret Orman'ı tebrik ederiz. Sayın Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz." denildi.
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