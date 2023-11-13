Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında zorlu Adana Demirspor deplasmanındaydı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 kaybettiği haftada galibiyet alıp büyük bir avantajı cebine koymak istiyordu, ancak Adana temsilcisi buna izin vermedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle noktalandı. Böylece Sarı lacivertli ekip, büyük bir avantajı değerlendiremedi. İşte Kanarya'nın son dönemdeki form grafiği...

DZEKO YİNE BOŞ GEÇTİ

Ligde ilk 10 maçta 10 gol, 4 asistlik muazzam bir performans ortaya koyan Edin Dzeko, son 2 karşılaşmayı ise boş geçti. Trabzonspor derbisinin ardından Adana Demirspor deplasmanında da ağları bulamayan Bosnalı yıldız, dün 1 gol atsaydı krallık yarışında zirveyi paylaştığı Icardi'yi geride bırakacaktı. 6 kez rakip kalede şut tehdidi oluşturan tecrübeli santrfor, bunların 4'ünde çerçeveyi buldu ancak Ertaç'ı geçemedi.

ERTAÇ DUVAR ÖRDÜ

Adana Demirspor'un deneyimli kalecisi Ertaç Özbir, dün belki de takımının en iyisiydi. Fenerbahçe 90 dakika boyunca 8 isabetli şut atsa da Milli file bekçisini bir türlü geçemedi. Özellikle ilk yarıda Dzeko-Ertaç ikilisi sık sık karşı karşıya geldi ancak başarılı eldiven kalesinde duvar ördü.

OSAYİ KART CEZALISI

Karşılaşmaya sağ bekte başlayan Osayi Samuel, ceza sınırındaydı. İngiliz futbolcu 58. dakikada gördü sarı kartla cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki başarılı oyuncu, milli ara sonrası Kadıköy'de oynanacak Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek. Onun yerine Ferdi'nin savunmanın sağına geçmesi yüksek ihtimal gözüküyor.

FENERBAHÇE LİDERLİK KOLTUĞUNDA

19'da 19 yapan Fenerbahçe, ilk kaybı Kadıköy'de geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçında yaşamıştı. Ezeli rakibine 3-2 mağlup olan Sarı lacivertliler, hafta içinde Konferans Ligi'nde yine bir ilki yaşamış ve Ludogorets'e yenilmişti. Kanarya, yeni bir sayfa açmak; aynı zamanda Galatasaray'ın Hatayspor'a kaybettiği haftada eline geçen büyük fırsatı değerlendirmek için sahadaydı. Ancak İsmail Kartal'ın ekibi, hücumda beklediği fırsatları tam anlamıyla yakalayamadı ve zorlu Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Milli araya 32 puanla giren Fenerbahçe, Galatasaray'la puanları eşitledi ve averaj farkıyla da olsa liderlik koltuğuna geçti.

ARADAN SONRA 2 MAÇ EVDE

Buna rağmen son 3 resmi maçtan alınan 2 yenilgi ve 1 beraberlik, kafalarda soru işareti bıraktı. Sarı-Lacivertliler ara sonrası ligde üst üste 2 maçını içeride Karagümrük ve Sivasspor'la oynayacak. Ardından deplasmanda Beşiktaş derbisi var. Yokluğu fazlasıyla hissedilen Fred ve Djiku ise milli maç arasında tam anlamıyla toparlanacak ve oynayabilecek duruma gelecek.