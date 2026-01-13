İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1649
  • EURO
    50,4082
  • ALTIN
    6355.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını yeniledi
Spor

Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını yeniledi

Fenerbahçe, erkek futbol takımı için Otokoç Otomotiv ile yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının yenilendiğini duyurdu.

AA13 Ocak 2026 Salı 14:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını yeniledi
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü, erkek futbol takımı için Otokoç Otomotiv ile yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının yenilendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Otokoç Otomotiv arasındaki forma göğüs sponsorluğu anlaşmamız yenilendi. Futbol A takımımızın yurt içi organizasyonlarda forma göğüs sponsoru olan Otokoç Otomotiv ile iş birliğimiz, 2026-2027 sezonunu kapsayacak şekilde yenilenmiştir. Kulübümüzün değerlerine ve hedeflerine duyulan güvenin bir göstergesi olan bu iş birliğinin, Fenerbahçe'mizin 120. yılında da devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türk sporuna ve kulübümüze verdikleri destek için Otokoç Otomotiv'e teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.