Golcü arayışlarına devam eden ve bu sefer geçen sezon ki yanlışlara düşmemek için ince eleyip sık dokuan Fenerbahç'nin hedefindeki golcü ortaya çıktı. CSKA Moskova ile sözleşmesi sona ererek boşa çıkan Abel Hernandez için masaya oturan sarı lacivertliler, Uruguaylı oyuncuya imza attırmaya yaklaşırken, Damien Comolli'nin tecrübeli forvetle sözleşme şartlarını konuştuğu belirtildi.

HULL CİTY'DE ŞOV YAPMIŞTI

Daha önce Palermo, Hull City gibi kulüplerde de oynayan Abel Hernandez, Rusya Ligi'nde 15 maçta 3 gol 1 asist yaparken milli futbolcunun Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Fenerbahçe'de alternatif golcü olarak transfer edilmek istenen Hernandez özellikle 2014-15 sezonunda İngiltere'de 45 maçta attığı 22 golle büyük bir patlama yapmıştı. 24 kez milli takım forması giyen Abel, Göztepe'nin de yakından ilgilendiği oyuncular arasında yer alıyor.