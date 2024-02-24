Fenerbahçe, Fred için kararını verdi!

Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik heyetten Fred ile ilgili yeni bir karar geldi.

FENERBAHÇE RİSK ALMADI!

Fenerbahçe'de Fred riske edilmedi. Brezilyalı oyuncu Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı.

13 MAÇ KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, 7 karşılaşmada takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. 29 Ekim - 1 Aralık tarihleri arasında da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Fred, o dönem 6 maç kaçırmıştı.

FRED'İN İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe forması altında bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Fred, 6 asist yaptı. Sarı-lacivertliler, Fred'in sahada olduğu söz konusu 21 maçta 20 galibiyet aldı.