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Spor

Fenerbahçe, Fred transferini bitiriyor

Fenerbahçe, transferi için Manchester United ile anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i cumartesi günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

11 Ağustos 2023 Cuma 21:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Fred transferini bitiriyor
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Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler Brezilyalı orta saha oyuncusunu yarın (cumartesi) İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Fred'in İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçmesi ve Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

ÖDENECEK BONSERVİS

Fabrizio Romano, daha önce Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcu için Manchester United'a bonuslarla birlikte 15 milyon euro teklif ettiği ve tarafların anlaştığını öne sürmüştü.

Manchester United'da geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.

FRED KİMDİR?

Internacional altyapısında yetişen Fred, daha sonra Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giydi.

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