İSTANBUL 10°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2023 Pazartesi / 22 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9371
  • EURO
    31,3443
  • ALTIN
    1889.4
  • BIST100
    8087.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe, Fred'le kendine geldi

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred, sakatlığı atlamasının ardından çıktığı Sivasspor maçında büyük beğeni topladı.

4 Aralık 2023 Pazartesi 22:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Fred'le kendine geldi
ABONE OL

Fenerbahçe'de yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız Fred'in sahalara dönmesi, Sivasspor maçında etkisini gösterdi.

OYUN GÜCÜ GERİ GELDİ

Sivasspor maçında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Fred, sarı-lacivertli ekibin baskılı ve skorer oyun kimliğini yeniden göstermesinde önemli bir pay sahibi oldu.

Öte yandan Fenerbahçe, Fred'in sahada olduğu 15 resmi maçın tamamını kazandı.

İlk 11 başladığı maçta 74 dakika sahada kalan Fred'in Sivasspor maçı istatistikleri şu şekilde;

Dakika: 74

Topla Buluşma: 54

Başarılı Pas: 41

Başarılı Pas Yüzdesi: 78

Şut Pası: 1

Şut: 1

Top Kapma: 1

İkili Mücadele: 11

Uzaklaştırma: 1

Yapılan Faul: 2

Yaptığı Faul: 0

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.