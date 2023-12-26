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Spor

O yoksa galibiyette yok! Fenerbahçe, Fred'siz kazanamıyor

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla sarı-lacivertlilerin orta sahasına seviye atlatan Fred'in önemi Galatasaray derbisinde bir kez daha anlaşıldı. Brezilyalı oyuncunun oynadığı 18 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Fred olmadan çıktığı 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Sabah26 Aralık 2023 Salı 09:13 - Güncelleme:
O yoksa galibiyette yok! Fenerbahçe, Fred'siz kazanamıyor
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Sahasındaki dev derbide Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de Fred'in vazgeçilmez oyunculardan olduğu bir kez daha görüldü.

Sambacı, hem ofansta hem de savunmadan hücuma geçişlerde tampon görevi görürken orta sahada yerine oynayan İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Miha Zajc ve Sebastian Szymanski onun kadar etkili olamadı.

VARKEN 18'DE 18, YOKKEN 6'DA 1

Fred ile 18 maçın tamamını kazanan Kanarya, oynayamadığı 6 maçın 5'inde kan kaybı yaşadı. Süper Lig'de Trabzonspor (2-3), Adana Demir (0-0) ve Galatasaray (0-0) sınavlarında 7, Konferans Ligi'nde de Ludogorets (2-0) ile Nordsjaelland (6-1) müsabakalarında 6 puan yitirdi. Sadece Fatih Karagümrük (2-1) maçı kazanıldı.

YOKLUĞUNDA 12 GOL YEDI, AĞLARI 5 KEZ HAVALANDIRDI

Fred yokken topa sahip olma değerinde yüzde 55,6'lık orana sahip Kartal'ın takımı, varken bu istatistik yüzde 58'e yükseldi. Oynamadığında başarılı pası 340 olurken, görev aldığında bu rakamın 439'a çıktığı görüldü. Böylece topla oynama (%-4) ve başarılı pas (%-22.5) karneleri eksi yazdı. Bu sezon 6 asisti bulunan oyuncunun yerinde oynayanlar, asist katkısı veremezken F.Bahçe bu maçlarda 12 gol yedi, ağları sadece 5 kez sarsabildi.

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