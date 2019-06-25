Fenerbahçe'de Futbol Altyapı Teknik Sorumlusu olarak görev yapan David Badia Cequier, görevinden ayrıldığını açıkladı. David Badia Cequier yaptığı açıklamasında "Kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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