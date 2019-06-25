Fenerbahçe Futbol Altyapı Teknik Sorumlusu David Badia Cequier, görevinden ayrıldığını açıkladı
Fenerbahçe'de Futbol Altyapı Teknik Sorumlusu olarak görev yapan David Badia Cequier, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'de Futbol Altyapı Teknik Sorumlusu olarak görev yapan David Badia Cequier, görevinden ayrıldığını açıkladı. David Badia Cequier yaptığı açıklamasında "Kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.