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Fenerbahçe Futbol Altyapı Teknik Sorumlusu David Badia Cequier, görevinden ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe'de Futbol Altyapı Teknik Sorumlusu olarak görev yapan David Badia Cequier, görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe'de Futbol Altyapı Teknik Sorumlusu olarak görev yapan David Badia Cequier, görevinden ayrıldığını açıkladı. David Badia Cequier yaptığı açıklamasında "Kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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