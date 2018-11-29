Fenerbahçe Gabriel Barbosa'nın işini bitirdi gibi
1 Ocak'ta Santos'la kiralık sözleşmesi bitecek olan ‘Gabigol' lakaplı Gabriel Barbosa'yı Inter yeniden kiralık olarak göndermeye karar verdi. Fenerbahçe yönetimi Brezilyalı yıldız için şartları zorlayacak.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin uzun süre gündemini meşgul eden Brezilyalı Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa için şans 2. kez kapıyı çaldı! Gabigol'ün 1 Ocak'ta Santos ile olan kiralık sözleşmesi sona eriyor.
INTER YENİDEN KİRALAYACAK
Brezilyalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Inter ise forvet mevkinde fazla oyuncusu nedeniyle Gabigol'ü yeniden kiralamaya karar verdi. Bunun üzerine F.Bahçe harekete geçti.
F.BAHÇE OPSİYONU İSTEDİ!
F.Bahçe yönetimi satın alma opsiyonunu da alarak Gabigol'ü kiralık olarak ocak ayında kadrosuna katmayı hedefliyor. Menajeri ile ilk temasın kurulduğu belirtildi.
FİYAT AŞAĞI ÇEKİLECEK...
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro civarında olan Gabigol için Fenerbahçe'nin opsiyon fiyatını 6 milyon Euro civarına çekmeye çalışacağı öğrenildi. 22 yaşındaki Gabigol 4 kez Brezilya forması giydi.
(Takvim)
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