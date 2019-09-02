Fenerbahçe, Gael Clichy için Medipol Başakşehir'e resmi teklifini iletti
Uzun süredir sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kolarov transferini bitiremeyince alternatif isimlere yöneldi. Sarı-Lacivertliler transferin son gününde Medipol Başakşehir’den Gael Clichy için Turuncu-Lacivertlilere resmi teklifini iletti.
Sol bek transferi için girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe, Gael Clichy için Medipol Başakşehir’e resmi teklifini sundu.
Medipol Başakşehir, yıldız sol bekin yerine futbolcu arayışında. İstanbul ekibi, Clichy’ye alternatif bulursa tecrübeli sol beki serbest bırakacak ve oyuncu bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye gidecek. Aksi takdirde Gael Clichy, Medipol Başakşehir’de kalacak.
(Haber Global)
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