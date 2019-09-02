Fenerbahçe, Gael Clichy için Medipol Başakşehir'e resmi teklifini iletti Uzun süredir sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kolarov transferini bitiremeyince alternatif isimlere yöneldi. Sarı-Lacivertliler transferin son gününde Medipol Başakşehir’den Gael Clichy için Turuncu-Lacivertlilere resmi teklifini iletti.