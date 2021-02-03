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Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi akşamı oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır'ın düdük çalması bekleniyor.

03 Şubat 2021 Çarşamba 10:05 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 10:05
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Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde hakem konusunda ibre yüzde 90 Cüneyt Çakır’ı gösteriyor. Alternatifi ise, geçen hafta Beşiktaş- Trabzonspor maçındaki başarılı performansı ile Halil Umut Meler oldu.

ÇAKIR VE MELER DİNLENDİRİLDİ

Hafta içi maçlara Çakır ’ı vermeyerek riske etmeyen MHK, deneyimli hakemi dün oynanan Ç.Rizespor-Kasımpaşaspor mücadelesinde VAR odasında bekletti. Test sonuçları pozitif çıkan ve bir süredir karantinada olan Bahattin Duran ise, derbi öncesi, bugünkü Sivasspor- B.B. Erzurumspor karşılaşmasında Fırat Aydınus’un kıdemli yardımcısı oldu. Meler de 23. haftayı dinlenerek geçirdi.

OLUMSUZLUK OLMAZSA ÇAKIR

MHK, çok büyük bir olumsuzluk (Kovid vb.) yaşanmaz ise, Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin hakem üçlüsü olarak Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun isimlerini açıklayacak.

Maçın VAR odasında da, biri FIFA kokartlı (VAR), ikisi yardımcı (AVAR) üç hakem görev yapacak. Öte yandan TFF de, “yüksek derecede riskli” sınıfına giren Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasına deneyimli 4 temsilci atayacak. Temsilcilerden üçü saha içi ve soyunma odası koridorlarında gözlem yapacak.

Milliyet

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